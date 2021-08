IBK기업銀, 2021년 지속가능경영보고서 발간

변화와 혁신…ESG경영 의지 담아

[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 2021년 지속가능경영보고서를 발간했다고 6일 밝혔다.

보고서에는 IBK만의 차별화된 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 전략 및 성과를 비롯해 변화와 혁신에 중점을 두는 경영 의지를 담았다.

특히 정부의 탄소중립과 코로나19 위기 극복을 위한 국책금융기관으로서의 책임감 있는 활동을 설명하고 직원권익보호관, 개방형 직위 등 새롭게 시도한 다양한 제도도 소개했다.

아울러 기후변화 관련 재무정보 공개협의체와 미국 지속가능 회계기준 위원회의 권고안을 반영해 공시의 신뢰성도 높였다.

윤종원 은행장은 보고서를 통해 “중소기업 금융지원을 목적으로 설립된 기업은행은 존재 이유 자체가 ESG이지만 친환경, 지배구조 분야의 노력도 강화해야한다”며 “중소기업이 ESG에서 소외되지 않도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

한편 2021년 지속가능경영보고서는 IBK기업은행 홈페이지와 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 확인할 수 있다.

