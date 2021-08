정읍시, NS홈쇼핑서 ‘단풍 고춧가루’ 판매

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시(시장 유진섭)는 코로나19에 따른 농가의 어려움을 덜어주고 단풍 고춧가루 판매 활성화를 위해 NS홈쇼핑 판매방송을 추진한다고 6일 밝혔다.

방송은 오는 10일 16시 55분 NS홈쇼핑을 통해 ‘단풍 고춧가루(1세트 500g×4봉지, 8만900원)’를 40분간 선보일 예정이다.

단풍 고춧가루는 신태인농협 청결 고춧가루 가공공장에서 15개의 철저한 공정을 걸쳐 위생적으로 생산된 믿을 수 있는 제품이며 특수 가공에 의한 살균처리로 한국 식품개발 연구원의 특허 기술을 도입해 장기간 보존해도 변질의 우려가 없다.

또 식품안전관리인증인 HACCP 인증을 받은 우수한 제품으로 각광을 받고 있다.

특히 지리적으로 명품 고추 재배에 최적화된 기온과 일교차로 정읍 고추만의 단내 나는 매운맛과 향이 일품인 제품이다.

시 관계자는 “홈쇼핑을 통한 매출 증대는 곧 지역 농가의 이익이므로 향후 판로 확대 등 지속 성장 방안을 마련해 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

