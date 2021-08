웅진씽크빅, 유아학습·독서 결합 ‘스마트쿠키&젤리’ 출시

태블릿PC·실물교재로 국영수 과목별 학습

동요와 퀴즈, 워크북 등 활용한 확장 독서 수업 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 교육업체 웅진씽크빅은 유아학습과 독서를 결합한 ‘스마트쿠키&젤리’를 출시했다고 6일 밝혔다.

스마트쿠키&젤리는 4~7세 대상 유아 학습 스마트쿠키에 독서관리 프로그램 스마트젤리를 결합한 종합 독서학습 프로그램이다. 학습자가 태블릿PC와 실물교재를 활용해 한글·국어·수학·영어 등을 공부하고, 누리과정 기반 커리큘럼에 따라 독서관리를 함께 받을 수 있다.

디지털 도서 콘텐츠와 연계된 젤리놀이 워크북과 활용자료도 함께 제공한다. 학습자가 태블릿PC에서 영상과 오디오북으로 책을 읽은 후, 워크북 등을 활용해 확장 독서 수업을 받는 것이 특징이다.

아울러 학습자는 스마트쿠키&젤리를 통해 유아전문교사의 학습 및 독서관리를 받을 수 있다. 기존 스마트쿠키 회원은 독서관리 프로그램인 스마트젤리를 추가로 신청할 수 있다.

웅진씽크빅 관계자는 “스마트쿠키는 출시 1년 만에 회원 수 3만 명을 돌파하며 4~7세 아이를 둔 학부모들로부터 꾸준한 인기를 얻고 있다”며, “유아시기 필요한 학습에 체계적인 독서관리까지 제공하는 스마트쿠키&젤리로 첫 공부를 실천하고 독서와 학습 흥미를 기르길 바란다”고 말했다

