[아시아경제 정동훈 기자] 에마뉘엘 마크롱 대통령은 5일(현지시간) 프랑스에서 이르면 9월부터 코로나19 백신 3차 접종을 시작할 수 있다고 말했다.

마크롱 대통령은 이날 인스타그램과 틱톡 계정에 올린 1분 13초짜리 영상에서 "고령층과 취약계층을 대상으로 코로나19 백신 추가 접종이 필요할 것 같다"고 설명했다.

앞서 마크롱 대통령은 지난달 발표한 대국민 담화에서도 올해 1∼2월 코로나19 백신을 처음 맞은 사람은 9월 초부터 3차 접종을 받으라고 당부했다.

