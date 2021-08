"시장이면 금메달 함부로 깨물어도 되나?" …日 선수 금메달 깨문 시장

가와무라 시장 "최대의 애정 표현… 폐 끼쳤다면 미안"

코로나19 방역 관점서도 문제…닦거나 소독 않고 그냥 돌려줘

[아시아경제 나예은 기자] 2020 도쿄올림픽 금메달리스트로부터 메달을 건네받은 일본 나고야 시장이 금메달을 깨무는 돌발 행동을 해 일본 네티즌들로부터 뭇매를 맞고 있다.

5일 현지 매체에 따르면 도쿄올림픽 소프트볼에 출전해 금메달을 딴 고토 미우(後藤希友)는 전날(4일) 자신의 고향인 일본 나고야(名古屋)를 찾아 가와무라 다카시(河村隆之) 나고야 시장을 만났다.

현지 공영방송 NHK가 이날(5일) 보도한 당시 영상을 보면, 가와무라는 고토가 자신의 목에 금메달을 걸어주자 "무겁네! 정말"이라고 말하더니 갑자기 마스크를 내리고 메달을 입어 넣어 깨물었다.

치아가 메달과 접촉하는 소리가 들릴 정도로 확실하게 깨물었고 고토 선수는 순간 놀란 표정을 지었다가 어색하게 미소 지었다. 그러나 가와무라는 웃으며 깨물었던 금메달을 닦거나 소독하지 않고 그대로 고토에게 돌려줬다.

교토통신은 가와무라의 행동이 "사전에 양해를 구하지 않은 돌발적인 퍼포먼스"였다고 전했다.

이에 시장이 '제멋대로 보여주기'를 한 것은 선수의 노력에 대한 존중이 결여된 행동이라는 비판이 이어졌다.

이번 올림픽에서 유도 남자 60㎏급에 출전해 금메달을 획득한 다카토 나오히사(高藤直壽)는 자신의 트위터에 "이가 닿는 소리가 났다. 자신의 메달이라도 흠집이 생기지 않게 조심스럽게 다루고 있는데"라며 "화내지 않는 고토 선수의 넓은 마음이 정말 대단하다. 나였다면 울었을 것"이라고 말했다.

2008년 베이징 올림픽 펜싱 은메달리스트인 오타 유키(太田雄貴)는 "선수에 대한 존경이 결여됐다"며 "미안하다. 나는 이해가 안 된다"고 전했다.

한편 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 관점에서도 문제라는 지적이 이어졌다. 올림픽 시상식에서도 코로나19 확산 방지를 위해 선수가 메달을 스스로 자신의 목에 걸게 하는 등 주의를 기울이고 있는데 타인의 메달을 입에 넣는 행동은 부적절하다는 것이다.

일본 네티즌들 사이에서는 "시장이면 선수의 메달을 맘대로 해도 되나" "노력의 결실을 가볍게 여긴다" "코로나19 재앙 상황이 아니라도 너무 실례"등의 반응이 이어졌다.

비난 여론이 거세지자 가와무라는 메달을 깨문 행동에 대해 "최대의 애정 표현이었다. 금메달 획득에 대한 동경심이 있었다. 폐를 끼쳤다면 미안하다"고 공식 사과했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr