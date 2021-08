인공지능이 古代로 날 데려갔네 … 자기주도 ‘AI 역사 학습 시스템’ 등장

UNIST 고성안 교수팀, 역사 공부 돕는 인공지능 기반 시각화 기술개발



역사 사건과 시대적·지리적 정보 연계해 추천 ‥ IEEE TVCG에 게재

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 인공지능이 당신을 타임머신 태워 그리스·로마시대로 데려간다면?

가능해졌다. 인공지능 기반으로 역사 공부를 돕는 학습 시스템이 만들어진 것이다.

인공지능이 복잡한 역사 정보를 일목요연하게 정리해 한 눈에 보여주는 시스템이다. 힘이 많이 드는 역사적 자료 정리 작업은 인공지능이 대신해준다.

학습자는 입맛에 맞는 주제를 골라 보면 된다. 지루한 암기과목으로 여겨지는 역사를 스스로 재밌게 공부할 수 있게 됐다.

울산과학기술원(UNIST)은 컴퓨터공학과 고성안 교수팀이 역사 정보를 시각화해서 보여주는 역사 학습 시스템을 개발했다고 5일 소개했다.

인공지능이 역사적 사건과 연대, 지리적 정보를 연계해 화면에 보여주고, 학습 주제를 추천하는 시스템이다.

새 시스템은 역사 데이터 문서에 인공지능 토픽 모델링 기법을 적용해 만들었다. 인공지능이 다양한 세계사적 사건을 추출하면, 추출된 사건의 발생 시기와 위치가 화면에 표시된다. 또 중요한 역사적 이벤트는 화면에 강조돼 나타난다.

시스템 화면은 크게 3개 모듈로 구성돼있다. 특정 주제의 키워드 빈도를 연대표에서 확인할 수 있는 이벤트 뷰, 역사적 사건이 지도에 표시된 맵 뷰, 그리고 분류된 중요한 역사적 사건 정보를 이미지(썸네일)와 함께 시각화해 제공하는 리소스 뷰이다.

사용자가 주제와 연대를 바꾸거나 지도의 특정 영역을 선정하면 리소스 뷰에 제공되는 자료가 달라진다.

자동 추천 기능도 탑재돼 있다. 사용자가 리소스 뷰의 문서를 클릭해 읽으면 학습자가 관심을 보인 역사적 사실과 가장 연관성이 높거나 다른 사용자가 가장 많이 읽어본 역사적 사실을 화면에 추천한다. 학습자가 흥미를 잃지 않고 역사 공부를 할 수 있는 동력을 준다.

고성안 교수는 “방대한 학습 데이터와 학습 방법 부재로 자가 학습이 어려웠던 역사 분야에 인공지능 기술을 도입해 학생이 각자 취향에 맞는 역사적 사건을 쉽고 재미있게 공부할 수 있도록 했다”고 설명했다.

고 교수는 “유사한 학문 특성을 갖는 정치, 경제, 사회, 문화 등의 학습에도 응용할 수 있을 것”이라고 말했다.

인문학부 이주영 교수는 “기존 역사 수업은 교과서 의존도가 높아 흥미를 잃기 쉬운 데다 교과서 집필자의 주관이 개입되기 쉬웠다”며 “이 시스템은 학습자의 흥미를 끌면서 역사적 사건을 다각적으로 해석하게 하고 학습자 스스로 가설을 만들어 검증하게 하는 자기주도적인 학습을 할 수 있다”고 소개했다.

과학기술 교육센터 손경아 교수는 “방대한 자료 때문에 학습자가 인지 과부하를 겪어왔지만 인공지능 시스템은 자기주도 학습이 가능토록 문제를 해결한다”고 말했다.

UNIST 인문사회학부 이주영 교수, 과학기술 교육센터 손경아 교수, 바이오메디컬공학과 권오상 교수, 리더십센터 심재겸 연구원 등이 함께한 이번 연구 결과는 ‘전기전자공학회 시각화와 컴퓨터그래픽(IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics)’에 출판될 예정이며 온라인으로 먼저 공개됐다.

연구 수행은 과학기술정보통신부 인공지능대학원과 연구재단 중견연구자 지원사업으로 이뤄졌다.

