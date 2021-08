5일 서울 종로타워 앞에서 기본소득당, 정의당을 비롯한 시민단체 관계자들이 맥도날드가 유효기간이 지난 식자재를 사용한 사실과 관련해 아르바이트생의 잘못된 판단으로 벌어진 일이라고 해명한 데에 대해 규탄하는 기자회견을 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

