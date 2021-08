롯데마트, 이색 추석 선물세트 판매…“비건부터 친환경까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 비건 선물세트, 캠핑 세트 등 다양한 이색 추석 선물세트를 판매한다고 5일 밝혔다.

무빙 마운틴 비건 선물세트는 콜레스테롤과 트랜스 지방이 없는 오일로 만든 식물성 소시지와 버거 패티로 구성돼 있다. 사전예약 판매기간인 오는 9월 8일까지 카드 할인 10%가 적용된다.

존쿡 캠핑세트는 바비큐 백립, 칼바사 소시지, 학센 등 인기 캠핑 먹거리로 구성됐고, 카드 할인 10%가 적용된다. 캠핑 요리와 와인에 어울리는 글로벌 인기 치즈 6종 ‘구르메 치즈 플레이팅 세트’도 판매한다.

친환경 패키지 선물세트도 준비했다. 롯데마트 단독 기획상품인 ‘씨제이 프리미엄 참기름 세트’는 전 패키지가 종이로 구성돼 있다. ‘GAP 나주배, 충주사과’와 ‘환경을 생각한 성경 녹차김 세트’ 역시 스티로폼 없는 친환경 종이 패키지를 적용했다.

롯데마트 관계자는 “비대면 트렌드로 명절 선물 수요가 증가함에 따라 남들과 차별화돼 기억에 남을 특별한 선물에 대한 수요가 크게 증가했다”며 “남다른 선물세트를 통해 더욱 실속있고 의미 있는 선물을 준비하시기 바란다”고 말했다.

