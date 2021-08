경기도 하천 73.1% '좋은 물'…2012년比 13.4%P 개선

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지난해 도내 49개 하천 134개 지점에 대한 수질을 분석한 결과 73.1%가 '좋은 물'(1~2등급)로 평가됐다. 이는 134개 지점을 조사하기 시작한 2012년에 비해 13.4%p 개선된 수치다.

경기도보건환경연구원은 지난해 1월부터 12월까지 남한강, 북한강, 한강, 안성천, 시화호 등 49개 하천(134개 지점)에서 환경부와 공동으로 매달 측정한 수질 결과를 담아 '경기도 수질평가보고서'를 발간했다고 5일 밝혔다.

평가 결과 134개 지점 중 98개 지점(73.1%)이 '하천의 생활 환경 기준' 2등급(약간 좋음) 이상을 받았다. 이는 동일 표본(134개 지점)으로 처음 조사된 2012년 평가 결과(59.7%)와 비교할 때 13.4%p 높은 것이다.

1등급과 2등급은 생화학적 산소요구량(BOD) 3.0 mg/L 이하로, 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용이 가능한 수질이다.

조사에서 경안천, 의암댐, 청평댐, 팔당댐, 임진강 상류, 임진강 하류, 한강 하류는 하천 내 전 지점이 '좋은 물'로 분석됐다.

수질 관리에 어려움을 겪는 안성천 26개 지점 역시 1~2등급 지점이 2019년 10곳에서 2020년 12곳으로 소폭 증가됐다.

도 보건환경연구원은 환경시설에 대한 투자와 민ㆍ관의 노력 등 다양한 수질개선 정책이 수질 향상에 기여한 것으로 보고 있다.

보고서는 또 수계별 31개 주요 하천의 수질 변화 추이, Q-GIS(오픈소스 지리정보시스템) 프로그램을 이용한 수계별 오염도, 10년간 수질 변화 분석자료 등을 담았다.

아울러 도내 10개 호소를 대상으로 ▲연도별ㆍ수계별 목표 기준 달성도 평가 ▲10년간 하천ㆍ호소 수질 개선율 평가 ▲부영양화지수에 의한 10년 평균 호소의 영양상태 등도 수록했다.

오조교 도 보건환경연구원장은 "하천 및 호소 수질평가보고서가 도내 시군의 지속적인 수질개선을 위한 기초자료로 적극 활용될 수 있도록 매년 보고서를 발간할 계획"이라며 "도내 하천 및 호소의 수질조사 결과를 자세히 반영한 자료로 다양한 곳에서 유용하게 사용될 수 있을 것"이라고 기대감을 표시했다

경기도 수질평가보고서는 도내 하천 및 호소에 대한 수질개선 기초자료 확보와 효율적인 관리를 위해 2018년부터 발간되고 있다. 도내 시ㆍ군 등 관련기관에 배포되고, 도 보건환경연구원 홈페이지에 게시된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr