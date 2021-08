고흥군, 제12회 자원봉사 체험수기 및 사진 공모

[고흥=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 오는 10월 29일까지 자원봉사활동 체험 수기 및 사진 공모를 진행한다고 4일 밝혔다.

진솔하고 감동적인 봉사 경험을 공유해 나눔과 봉사 정신을 확산시키고자 개최하는 ‘고흥군 자원봉사 공모전’은 올해 12회를 맞이했으며 더욱 많은 자원봉사자 들이 참여할 수 있도록 청소년 방학기간부터 공모전을 시작하고 공모부문을 신설 및 개편했다.

공모 부문은 체험수기부문과 사진부문으로 심사를 통해 10편을 선정해 오는 12월에 개최하는 ‘제18회 고흥군 자원봉사자대회’에서 시상한다.

응모 자격은 1365자원봉사 포털사이트 가입자로 지난 1년간 자원봉사에 참여한 군민(최근 3년 이내 시상자 제외)이나 타 시·군 주민으로 관내 학교에 재학 중 이거나 관내 업체에 재직 중인 자도 참가 가능하다.

군 관계자는 “자원봉사 공모전에 많은 봉사자들이 참여하여 우리지역의 자원봉사활동이 더 활성화 되는 계기가 되었으면 좋겠다”며 “특히 이번에 신설된 사진부문에 장년층이나 청소년층의 많은 참여를 기대한다”고 말했다.

기타 자세한 사항은 군 홈페이지 공지사항을 참고하고 여성청소년과 희망나눔 팀으로 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr