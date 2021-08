[아시아경제 이민지 기자] 에치에프알 에치에프알 230240 | 코스닥 증권정보 현재가 22,150 전일대비 400 등락률 +1.84% 거래량 18,999 전일가 21,750 2021.08.04 11:22 장중(20분지연) 관련기사 에치에프알, 커뮤니티 활발... 주가 -9.66%.에치에프알, 유상증자 최종발행가 주당 2만4050원 확정에치에프알, 256억원 규모 유상증자 결정 close 은 FUJITSU LIMITED와 NETWORK SYSTEM PRODUCT 32520식 공급계약을 체결했다고 4일 공시했다. 계약금액은 155억786만원으로 최근 매출액 대비 17%에 해당한다.계약 종료일은 2022년 2월 26일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr