[아시아경제 김흥순 기자] SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 211,000 전일대비 17,500 등락률 -7.66% 거래량 893,344 전일가 228,500 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 5兆 판 외국인이 담은 업종은 '2차전지'외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도개미 '카뱅' 집중할 때 外人은 '카카오' close 는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 444억원으로 지난해 같은 기간보다 3.33% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 3일 공시했다. 매출은 1552억원으로 전년 동기 대비 33.59% 증가했다.

