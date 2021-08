[아시아경제 김흥순 기자] 채용 플랫폼 업체 원티드랩은 2∼3일 진행한 일반 공모 청약 경쟁률이 1731대 1로 집계됐다고 3일 밝혔다. 청약 증거금은 5조5291억원이 모였다. 이는 같은 기간 청약을 받은 '초대형' 공모주 크래프톤의 증거금 5조358억원을 웃도는 규모다.

원티드랩의 공모가 기준 공모 금액은 256억원, 시가총액은 1646억원이다. 이는 크래프톤 공모액(4조3098억원)과 예상 시총(24조3512억원)의 0.6% 수준이다.

2015년 설립된 원티드랩은 인공지능(AI) 기반 채용 서비스를 제공하는 채용 플랫폼 기업이다. 공모가 3만5000원. 오는 11일 코스닥시장에 상장한다.

이복기 원티드랩 대표는 "공모 자금으로 인재를 확보하고 산업군 내 경쟁력을 강화해 글로벌 시장에서도 인정받는 기업으로 성장하겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr