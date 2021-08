NH농협손보 "캐릭터 이모티콘 무료로 쏩니다"

[아시아경제 오현길 기자] NH농협손해보험은 농협 창립 60주년을 맞아 캐릭터 이모티콘을 무료 배포하고 유튜브 구독자를 위한 경품을 증정하는 온라인 이벤트를 실시한다고 3일 밝혔다.

농협 60주년 기념 이모티콘을 선착순 5만명에게 배포한다. 카카오톡에서 '왕구와므앙이' 플러스친구 채널을 추가하면 ‘왕구’, ‘므앙이’ 이모티콘을 받을 수 있다. 왕구와 므앙이는 각각 진돗개와 아기새를 귀여운 이미지로 형상화한 농협손보 캐릭터다.

또 유튜브 '그래 서른' 채널을 구독하면 경품을 제공하는 이벤트를 4일 시작한다. 줄리엔강, 김풍이 MC로 건강을 위한 운동과 음식 등을 소개하고 함께 공감해 나가는 과정을 담은 채널로 농협손보가 운영 중이다.

농협손보는 구독이벤트에 참여한 고객 중 2000여명을 추첨해 한우 갈비, 한우 꽃등심, 오대쌀, 또래오래 치킨 상품권 등 경품을 제공한다. 이벤트 응모기간은 이달 22일까지다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr