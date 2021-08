김광아 광주시체육회 부회장, 회장 직무대행 선임

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시체육회는 지난달 16일 이상동 회장이 법원의 직무집행정지 가처분 결정으로 직무가 정지됨에 따라 김광아(광주광역시양궁협회장·남진건설 대표) 부회장을 직무대행에 선임했다고 2일 밝혔다.

김광아 직무대행은 3일부터 이 회장이 진행 중인 소송 결과가 나올 때까지 시체육회장 직무를 대행하게 된다.

김 직무대행은 광주체육계 원로로 오랜 기간 시체육회 부회장을 지내며 광주체육인들과 소통해왔다.

특히 지난 2007년부터 광주시양궁협회장을 맡아오며 광주양궁 발전에 크게 기여했으며 안산, 기보배, 최미선 등 올림픽 스타들을 배출하기도 했다.

김 직무대행은 “회장 공백을 최소화해 사무처 업무에 누수가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 이상동 회장은 지난 5월 보궐선거로 당선됐다. 이후 함께 회장 선거에 출마한 전갑수·이강근 후보가 자격이 없는 자가 선거인단에 배정됐고 금품 제공 등이 있었다며 법원에 당선무효 소송과 직무집행정지 가처분 신청을 냈다.

이에 재판부는 선거인단 배정에 문제가 있었다고 보고 직무집행정지 가처분 신청을 받아들여 이 회장의 직무가 정지됐다.

현재 당선무효 확인 소송이 진행 중이며 확정될 때까지 이 회장의 직무는 정지됐다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr