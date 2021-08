전주시, 지역 농협과 함께 탄소중립에 나선다!

전주시-농협 탄소중립 업무협약 체결

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시의 ‘2050 탄소중립’ 목표 달성에 5개의 지역 농협은행도 동참한다.

전주시는 2일 김승수 전주시장과 송혁 NH농협 전주완주시군지부장, 임인규 전주농협조합장, 이우광 북전주농협조합장, 김창수 전주김제완주축협조합장, 김우철 전주원예농협조합장이 ‘전주시-농협 탄소중립 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

전주시와 지역 농협은행은 앞으로 △에너지 전환 인프라 구축 △건물 에너지 효율화 △저탄소 녹색생활 실천 시민을 위한 금리우대 서비스 지원 △일상 생활 속 온실가스 저감 실천 △석탄금융 축소와 기후금융 확산 △ESG 사업 추진 시 전주시 탄소중립 사업과의 연계 등 ‘2050 탄소중립’ 실현을 위해 협력 체계를 구축하게 된다.

또한 △대중교통 이용의 날 운영 △점심시간 불필요한 전등 소등 △전자기기 에너지절감 시스템 기반 확충(전자타이머콘센트 등) △탄소중립 캠페인 지속 실시 등 일상 생활 속 녹색생활을 적극 실천해 나가기로 했다.

이에 앞서 전주시는 지난달 13일 전북은행과 탄소중립 업무협약을 체결한 바 있다.

전주시는 오는 2050년까지 실질 탄소배출량을 ‘0’으로 만드는 ‘2050 탄소중립’을 추진하고 있다.

김승수 전주시장은 “기후재난으로부터 생존권을 지키고 미래세대가 자유롭게 숨 쉬며 꿈꾸고 자라날 수 있도록 시민들과 함께 적극 실천해 나가야 한다”며 “금융계를 비롯한 기관 및 민간의 참여를 확대하고, 시민 맞춤형 교육을 실시해 ‘2050 탄소중립도시’로 거듭날 수 있도록 행정력을 모을 것”이라고 말했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr