[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 29일 선별진료소 운영 종료 무렵인 오후 4시30분쯤에 양천구의회 임시선별진료소를 방문, 코로나19 대응 의료진을 위한 간식 및 응원물품을 전달했다.

이날 김 구청장은 목동감리교회 최현규 목사, 목동실버복지문화센터 박노숙 관장과 함께했다.

이날 지원된 물품은 핫도그 및 아이스커피 200인분(양천시니어클럽 제작)과 약 150만 원 상당의 넥밴드 선풍기로 구성돼 있으며, 구는 이를 폭염 속에서 코로나19 확산을 막기 위해 노력하고 있는 의료진에게 소중히 전달할 예정이다.

