웨스틴 조선 서울·포르쉐 SSCL, 전기차 '포르쉐 타이칸 전시'

웨스틴 조선 서울서 포르쉐 순수 전기차 '타이칸' 전시, 프로모션

호텔 VIP 고객 대상 차량 안내 프로그램, 클럽라운지 공간 연출

타이칸 모티브 칵테일 2종 출시, 인스타그램 이벤트

[아시아경제 김유리 기자] 웨스틴 조선 서울은 포르쉐가 출시한 순수 전기차 '타이칸(Taycan)'을 경험할 수 있도록 '포르쉐 SSCL 타이칸 전시 위드 웨스틴 조선 서울 호텔'을 다음달 11일까지 2주 동안 진행한다고 30일 밝혔다.

웨스틴 조선 서울과 포르쉐 공식 딜러 SSCL(스투트가르트스포츠카)이 함께 마련한 해당 전시는 2주 동안 웨스틴 조선 서울 호텔 후문 전시존에서 진행되며 오전 11시부터 오후 4시까지 차량 안내 프로그램도 마련된다. 전문 인스트럭터로부터 차량에 대한 상세 정보를 안내 받을 수 있으며 사전 예약제로 운영된다.

'타이칸'은 파워, 효율, 다이내믹이 등 포르쉐 고유 가치를 그대로 유지하는 것이 특징이다. 웨스틴 조선 서울 내에는 포르쉐 전기차 충전 스테이션이 호텔 정문, 지하 4층 총 두 곳에 설치돼 있으며 1개 충전소 당 2대까지 충전이 가능하다. 20층 클럽 라운지 내에는 타이칸의 비주얼과 차량에 대한 정보를 함께 볼 수 있도록 디스플레이 공간이 마련된다.

로비층의 라운지앤바에서는 포르쉐 타이칸을 모티브로 한 칵테일 2종을 선보인다. 타이칸의 블루 컬러와 허브의 맛을 담은 '이스케이프 칵테일'은 2만8000원, 무알콜 칵테일 '아우토반 쿨러'는 2만2000원이다.

전시 기간인 7월28일~8월11일 인스타그램 이벤트도 진행한다. 웨스틴 조선 서울 공식 인스타그램 계정과 포르쉐 SSCL의 공식 계정을 팔로우하고 전시 부스 방문 후 개인 계정에 전시 인증샷과 필수 해시태그를 함께 작성하면 추첨을 통해 웨스틴 조선 서울 숙박권, 아리아 뷔페 바우처, 포르쉐 캐리어, 타이칸 4S 모델카 등을 기프트로 증정한다. 당첨자는 8월18일에 두 계정을 통해 발표된다.

웨스틴 조선 서울 마케팅 관계자는 "투숙객 대상 친환경 프로그램 기획, 국내 최초 비건 패키지 출시 등 ESG(환경·사회·지배구조) 가치를 지향해 온 웨스틴 조선 서울과 지속 가능성을 강조하는 기업 포르쉐 SSCL이 만나 특별한 전시를 준비했다"며 "앞으로도 친환경 테마의 다양한 기업과의 협업을 통해 고객들에게 이색 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr