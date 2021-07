LX하우시스, 2Q 영업익 301억…전년比 127.9% ↑

프리미엄 건축자재가 실적 견인

B2C 유통채널 확대로 토털인테리어 사업 가속화



[아시아경제 황윤주 기자] LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 3,000 등락률 +3.02% 거래량 56,111 전일가 99,500 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 LX하우시스, 독립유공자 후손 자택 개보수 지원조용히 미소짓는 인테리어株"공감을 설계" LX지인 새 브랜드광고 선봬 close 는 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 127.9% 증가한 301억원을 기록했다고 29일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 25.1% 늘어난 9007억원으로 잠정 집계됐다.

이어 "3분기에는 키친·바스 신제품의 본격 판매와 LX지인 인테리어의 B2C 유통채널 확대를 통해 토털인테리어 사업을 가속화하고, PF단열재 등 고부가 건축자재 공급 확대 등을 지속 추진해 수익성 확보를 기반으로 한 성장을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr