청해부대 장병들 주말부터 격리해제

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받고 격리 중인 청해부대 34진 장병 272명이 이번 주말부터 순차적으로 퇴소한다.

29일 국방부는 “청해부대원 301명중 확진자는 총 272명이며 이중 261명은 감염전파 우려가 없다는 의료진의 판단에 따라 오는 31일 퇴원과 퇴소를 할 예정”이라며 “나머지 11명은 기침과 인후통 등 증상이 남아 있어 오는 31일 퇴원여부를 최종 결정한다는 계획”이라고 말했다.

현재 확진자 272명은 군과 민간병원, 생활치료센터에서 치료중이다. 19명은 병원에서 입원치료중이다. 이들을 제외한 29명은 현재 경남 진해 해군교육사령부 진남관에서 1인 격리중이며 내달 2일 격리해제 전에 추가 진단검사(PCR)를 한 후 다음날인 3일 격리해제를 할 예정이다. 이들은 지난 26일 중간 PCR 검사결과에서도 음성판정을 받은바 있다.

앞서 해외파병 중 코로나19 집단발병으로 조기 복귀한 청해부대 34진 장병 301명 가운데 코로나19 확진 판정을 받은 인원은 272명, 음성 판정을 받은 인원은 29명이다. 해군은 격리해제 장병들에 대해선 개인 희망 및 부대 여건 등에 따라 휴가를 실시할 계획이다.

