[아시아경제 유현석 기자] 제이준은 지난 27~28일 이틀간 진행한 유상증자 일반공모 청약에서 약 450대 1의 청약경쟁률을 보였다고 29일 밝혔다.

제이준 관계자는 “이번 유상증자 흥행은 회사가 ▲친환경, 식물성 화장품 라인업 확대 ▲코스메슈티컬 제품을 통한 B2B 시장 진출 ▲온라인 마케팅 강화 ▲중국 매출확대 노력 등에 대해 주주와 일반 투자자들이 긍정적으로 평가한 결과”라고 말했다.

이어 “유상증자를 통해 확충한 자금은 본원 사업인 화장품사업의 성장과 재무구조 안정화를 위해 사용할 예정”이라며 “이번 증자를 계기로 회사가 한단계 도약해 주주와 일반 투자자들의 성원에 보답하겠다”고 덧붙였다.

이번 증자의 환불 및 주금 납입일은 오는 30일이며, 신주 상장예정일은 다음 달 17일이다.

