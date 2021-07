[아시아경제 박지환 기자] 에스원 에스원 012750 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 500 등락률 +0.62% 거래량 30,612 전일가 81,100 2021.07.29 15:19 장중(20분지연) 관련기사 내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드에스원, 1Q 영업익 560억원…전년比17% 증가 [클릭 e 종목] 에스원, 코로나19에도 성장은 '지속' close 은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 607억원으로 지난해 동기보다 5.91% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.

매출은 5826억원으로 작년 동기 대비 4.22% 증가했다. 당기순이익은 454억원으로 5.97% 감소했다.

