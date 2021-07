“호텔·놀거리 예약 한번에”…놀이의발견, ‘키즈숙소예약’ 오픈

돌봄서비스·수영장·키즈클럽 등 다양한 옵션 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 키즈놀이앱 놀이의발견(대표 윤새봄)은 아이와 함께하는 여행에 특화된 '숙소예약서비스'를 오픈했다고 29일 밝혔다.

놀이의발견 숙소예약은 돌봄서비스, 수영장, 키즈클럽 등 아이들을 위한 다양한 옵션을 제공하는 점이 특징이다. 키즈필터를 통해 최적의 숙소를 선별할 수 있다. 또 아이들에게 민감한 소독 상태 등의 위생정보도 제공한다.

특히 숙소 근처의 놀이리스트를 확인하고 바로 예약을 할 수 있어 학부모들에게 인기가 높다. 1만여개의 키즈액티비티 정보를 제공해 숙박시설 근처에서 즐길 놀거리를 함께 계획할 수 있다. 3달 이내에 가장 할인폭이 큰 시기를 자동으로 추천해줘, 합리적 여행 계획을 세울 수 있게 만들었다는 게 놀이의발견 측의 설명이다.

김승수 놀이의발견 사업기획팀장은 “기존의 숙소예약서비스는 아이들과 함께하는 여행을 계획하기에 부족한 점이 많았다”라며 “올해 연말까지 서비스를 보다 확대해 1만여개의 특화된 숙소를 선보일 계획”이라고 말했다.

놀이의발견은 전국 체험학습, 창작활동 프로그램과 전시회·키즈카페·테마파크 등을 고객과 연결하는 플랫폼 서비스다. 현재 누적 회원이 약 90만명이며, 전국 1만여개 액티비티와 6000여개 온라인 놀이클래스를 제공하고 있다.

