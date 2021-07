오뚜기에 이어 농심도 라면 가격 6.8% 인상

출고가격 기준 신라면 7.6%, 안성탕면6.1%, 육개장사발면 4.4%

[아시아경제 임혜선 기자] 오뚜기에 이어 농심도 주요 라면의 출고가격을 인상한다.

농심은 다음달 16일부로 신라면 등 주요 라면의 출고가격을 평균 6.8% 올린다고 29일 밝혔다. 농심이 라면가격을 인상하는 것은 지난 2016년 12월 이후 4년 8개월 만이다.

주요 제품의 인상폭은 출고가격 기준으로 신라면 7.6%, 안성탕면6.1%, 육개장사발면 4.4% 등이다. 이에 따라 현재 대형마트에서 봉지당 평균 676원에 판매되고 있는 신라면의 가격은 약 736원으로 조정될 것으로 예상된다. 각 제품의 실제 판매가격은 유통점별로 상이할 수 있다.

농심은 라면가격이 소비자물가에 미치는 영향을 고려해 그간 내부적으로원가절감과 경영효율화를 추진하며 원가인상의 압박을 감내해왔지만, 최근 팜유와 밀가루 등 라면의 주요 원자재 가격과 인건비, 물류비, 판매관리비 등 제반 경영비용의 상승으로 인한 원가압박이 누적되어 불가피하게 가격 인상을 결정하게 됐다고 밝혔다.

농심 관계자는 "라면이 국민 식생활과 밀접한 연관이 있는 만큼 최소한의 수준에서 가격을 조정했다"고 말했다.

앞서 오뚜기는 다음달부터 진라면 등 주요 라면 가격을 평균 11.9% 인상하기로 했다. 오뚜기의 라면값 인상은 2008년 4월 이후 13년 4개월 만이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr