박수현 "北 국내사정 때문에 통신선 복원했다는 평가, 바람직하지 않아"

[아시아경제 이지은 기자] 박수현 청와대 소통수석이 북한이 식량난과 방역 문제 해결을 위해 통신연락선을 복원했다는 일각의 시각에 대해 "바람직하지 않다"며 "양 정상이 '다시 시작해보자'는 결단으로 시작한 것"이라고 밝혔다.

박 수석은 28일 저녁 TBS '명랑시사 이승원입니다'와의 인터뷰에서 "국내 사정 때문에 할 수 없이 북한이 이런 우리와 통신선 복원을 시작으로 관계 개선에 나섰다, 이렇게 평가하는 것은 저는 바람직하지 않다고 생각한다"며 이같이 말했다.

박 수석은 "그런 의미보다는 양 정상이 한반도 평화를 위해서 노력해왔던 굉장히 의미 있는 과정들이 있었지 않았나"며 "양 정상이 다시 민족의 미래를 위해서 다시 한 번 시작해보자라고 하는 그러한 결단으로 시작한 것"이라고 말했다.

남북 공동연락사무소 폭파와 관련해서는 "이제 낮은 단계의 출발이라고 하는 통신선의 복원을 시작한 것"이라며 "대화의 채널이 작게나마 열렸기 때문에 지금 걱정 주시고 말씀하시는 그런 많은 현안들에 대해서 이제 이 대화 채널을 통해서 협의해나가고 논의해가면 되지 않겠나"고 말했다.

남북 정상회담을 추진중이라는 외신 보도에 대해서는 "보도를 보고 저희도 깜짝 놀랐다"며 "사실이 아니"라고 말했다.

박 수석은 화상 정상회담 가능성을 묻는 질문에 대해 "우선 코로나 비대면 시대이기 때문에 화상으로 서로 실무 접촉을 이어갈 수 있는 그런 시스템은 좀 마련해보자는 것을 염두에 두고 있다"며 "양 정상 간에 운용되었던 핫라인의 복원도 한 번 논의해볼 수 있겠다"고 답했다.

이어 "그렇게 하나씩, 하나씩 징검다리를 놓다 보면 결과적으로는 화상 정상회담까지도 이를 수 있고, 그걸 통해서 한반도 평화라고 하는 저 강 너머에 이를 수 있다"며 "우리가 이 문제를 정말 마지막 기회로 진지하게 바라보고 있다"고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr