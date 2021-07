남북 연락사무소·군통신선, 복원 이튿날 통화 정상진행

남북, 413일 만에 군통신선 연락 채널 전격 복원

[아시아경제 장세희 기자]남북이 13개월여 만에 통신연락선이 복원된 다음 날인 28일에도 남북공동연락사무소와 군 통신선을 통해 정상적으로 통화를 마쳤다.

통일부는 이날 오전 9시와 오후 5시에 남북이 연락사무소 채널을 통해 정상적으로 통화를 진행했다고 밝혔다.

남북은 지난해 6월 북한이 일방적으로 끊기 전까지 연락사무소 채널을 통해 매일 오전 9시 개시통화와 오후 5시 마감통화를 진행해왔으며, 전날 연락선을 복원하면서 이 같은 일정을 이어가기로 합의했다.

남측은 현재 통일부 내 서울사무소에서 통화를 진행하고 있으며, 북한은 지난해 6월 개성공단 내 연락사무소 건물 폭파 후 현재 어디서 통화를 진행하고 있는지 공개되지 않았다.

남북 군 당국도 서해지구 군 통신선을 통해 이날 오전 9시와 오후 4시에 정기통화를 진행했다. 다만 동해지구 군 통신선은 기술적 문제로 전날에 이어 이날도 연결을 계속 시도 중이라고 국방부 관계자는 전했다.

남북은 전날 통신연락선이 단절된 지 413일 만에 판문점·연락사무소·군 통신선 연락채널을 전격 복원했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr