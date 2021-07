홍남기, '패닉바잉' 또 경고했지만…정부가 '고점'이라 하면 집값 더 올라

부동산 시장 안정 대국민 담화

[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 부동산 관련 대국민 담화를 갖고 패닉바잉을 경고했다. 또 다시 ‘집값 고점’ 카드를 내밀며 경고에 나선 것인데, 각종 대책이 먹히지 않자 국민을 상대로 호소하고 나선 것이라는 해석이 나온다. 패닉 바잉 자제 요청은 최근 두달 새 다섯차례 나왔는데, 이를 비웃듯 최근 전국 17개 시도 아파트 매매·전세가격은 꾸준히 상승하고 있다. 홍 부총리는 주택 공급을 최우선 과제로 설정하겠다고 밝혔다.

홍 부총리는 28일 정부서울청사에서 ‘부동산 시장 안정을 위해 국민께 드리는 말씀’을 통해 "과거 외환위기와 글로벌 금융위기 직후 서울아파트 등 주택가격이 큰 폭의 가격조정을 받은 바 있고, 최근 주택가격 수준·적정성을 측정하는 지표들이 최고수준에 근접했거나 이미 넘어서고 있다"고 말했다.

홍 부총리는 "주택과 전세가격이 지난 4월 이후 수도권을 중심으로 다시 불안한 모습을 보이는 데 대해 송구스럽게 생각한다"고 머리를 숙이면서도 "올해 입주물량은 각각 46만호, 8만3000호로 평년 수준을 유지하는 만큼 공급 부족이 있는 것은 아니다"고 강조했다.

홍 부총리의 발언은 그동안 공급대책 보다는 패닉바잉이 보다 큰 문제라는데 무게를 뒀다. 하지만 이 같은 ‘엄포’가 먹힐 가능성은 크지 않다. 홍 부총리가 ‘부동산가격 조정’을 언급한 것은 지난 5월24일 기재부 확대간부회의 이후 이번이 다섯 번째다. 한국부동산원이 발표하는 주간 아파트 매매·전세가격지수에 따르면 그 이후 매매가격지수는 전국 2.1%포인트·서울 1.1%포인트(이하 5월24일~7월19일 기준) 각각 올랐다. 전세가격지수도 전국 1.3%포인트·서울 0.8%포인트 상승했다.

홍 부총리는 다만 공급 강화 방침도 언급했다. 그는 "기존 주택공급계획을 차질없이 이행하고 공급 일정을 하루라도 더 앞당기겠다"며 "모든 가능성을 열어놓고 추가적인 택지 확보를 위한 다양한 방안을 적극 검토하겠다"고 말했다. 이 자리에 함께한 노형욱 국토교통부 장관은 "사전청약을 통한 시장안정 효과를 극대화하기 위해 한국토지주택공사(LH) 공공주택 분양에만 적용 중인 사전청약을 공공택지 민영주택, 3080 도심공급 물량 등에도 확대 시행하는 방안을 적극 추진하겠다"고 말했다.

은성수 금융위원장은 "과도한 레버리지를 활용한 자산시장 투자수요를 억제하고, 최근 늘어난 제2금융권 가계대출도 철저히 관리하겠다"고 밝혔다.

