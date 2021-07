[아시아경제 양낙규 군사전문기자]장병 인권과 생활여건 개선 등을 위해 지난달 말 출범한 민관군 합동위원회가 다양한 의견 수렴을 위한 홈페이지를 만들었다고 국방부가 28일 밝혔다.

홈페이지에는 장병 인권보호 및 조직문화, 성폭력 예방 및 피해자 보호, 장병 생활여건, 군 사법제도 등에 대해 개선 방안을 제안할 수 있는 소통 게시판이 마련됐다. 여기서 제안된 의견은 합동위원회 논의를 거쳐 추후 국방부에 제출하는 권고안에 반영될 수 있다.

박은정 공동위원장은 "홈페이지는 병영문화개선을 위해 군 안팎의 다양한 의견을 들을 수 있는 소통 창구"라며 "국군 장병과 국민들의 많은 참여와 제안을 기대한다"고 말했다.

