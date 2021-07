강호성 CJ ENM 대표 "K-콘텐츠로 디지털 통상에 기여"

산업통상자원부 유튜브 '통상it수다' 출연

디지털 통상 대한 산업계 시각 전달

[아시아경제 차민영 기자] 강호성 CJ ENM 대표이사가 유명희 통상교섭본부장과 함께 산업통상자원부의 유튜브 콘텐츠 '통상it수다'에 출연해 '디지털 통상'에 대한 산업계 시각을 전달한다. 강 대표는 K-콘텐츠를 통해 디지털 통상 확대에도 기여한다는 방침이다.

강호성 대표와 유명희 본부장은 29일 산업통상자원부 유튜브 '통상 TV'에서 공개되는 토크쇼 형식의 통상 it수다에 출연한다. 신(新)통상 이슈인 디지털 통상을 주제로 각각 정부와 기업 입장에서 의견·정보를 제공할 예정으로, 관련 콘텐츠는 유관 유튜브 채널, CJ ENM 유튜브 채널을 통해서도 시청 가능하다.

강대표와 유 본부장은 디지털 통상 개념부터 최근 글로벌 동향, 정부의 정책 방향, 국내 콘텐츠 산업이 글로벌로 성장하기 위해 디지털 통상이 나아갈 방향을 제시한다. 강 대표는 "CJ ENM이 오래 전부터 K-콘텐츠가 전세계적인 성공을 거둘 것이라는 확신과 '문화보국(文化保國)'의 철학을 가지고 사업을 이어왔기 때문에 글로벌 성과를 이뤄낼 수 있었다"고 설명했다.

그러면서 앞으로도 웰메이드 글로벌 콘텐츠의 제작에 집중해 글로벌 성과를 확대할 계획임을 밝혔다. 강 대표는 "단순히 우리의 지식재산권(IP)을 유통하거나 리메이크하는 것에서 벗어나 현지의 원천 IP를 활용해 현지화 콘텐츠를 제작하는 사업까지 펼치고 있다"고 전했다. 일례로 '터미네이터'와 '미션 임파서블' 시리즈 제작사인 스카이댄스의 협업 사례를 언급했다.

강 대표와 유 본부장은 디지털 통상의 중요성과 K-콘텐츠의 역할에 대해 이야기를 나누며, 우리나라가 디지털 콘텐츠 성장에 있어서도 중심이 되어야 한다는 점을 강조했다. 특히 강호성 대표는 콘텐츠의 글로벌 진출에 있어 문화 차이가 주는 어려움에 대해서 설명하는 한편, K-콘텐츠의 글로벌 성장을 위해서는 문화 장벽의 해소와 국가간 개방주의가 절실하다고 강조했다.

일반 시청자들의 질문에 대해 강호성 대표가 직접 답변하는 소통의 시간도 가졌다. 강 대표는 '디지털 통상 시대에 주목할 분야는 무엇인가'라는 일반 시청자의 질문에 "콘텐츠와 디지털 융합의 시대가 열리고 있다"며 "VR, XR과 같은 버추얼 콘텐츠, 메타버스와 같은 버추얼 세계관 구축에 주력해 K-콘텐츠가 전세계 주류시장을 석권할 것이라 예상한다"고 답했다.

강호성 대표는 "K-콘텐츠의 글로벌 성장을 위해 역할을 다하고 디지털 통상에 콘텐츠로 기여할 수 있게끔 노력하겠다"고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr