삼성증권, 업계 최초 MSCI 환경·사회·지배구조 평가 A등급 획득

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 글로벌 투자정보 제공 기관인 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 실시하는 환경·사회·지배구조 평가에서 국내 증권사 중 최초로 'A'등급을 획득했다고 28일 밝혔다.

MSCI는 매년 전세계 상장기업들을 대상으로 환경(Environment), 사회적 책임(Social), 지배구조(Governance) 등 각 영역별로 주제를 나눠 35개 핵심 이슈를 평가한다. 평가 결과에 따라 AAA부터 CCC까지 7단계의 등급을 부여한다.

삼성증권은 국내 증권사로서 가장 높은 A등급을 획득했다. 지난해 BBB등급에서 올해 한 단계 상승했다.

MSCI는 1999년부터 환경·사회·지배구조 지수 평가를 해왔다. MSCI의 ESG 지수는 글로벌에서 가장 공신력있는 지수 중 하나로 평가받고 있다. MSCI 환경·사회·지배구조 지수를 추종하는 펀드 운용자금 규모만 해도 1000억 달러가 넘는다.

삼성증권 관계자는 "국내 증권사 최초 MSCI A등급이라는 데 의미가 깊다고 생각한다"면서 "앞으로도 전세계적으로 인정받을 수 있도록 노력할 것"이라고 설명했다.

