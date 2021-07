합천군, 여름철 재난 안전 대비 재해 예방사업장 점검

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 여름철 재난 안전 대비 재해 예방사업장을 방문해 사업 진행 상황 및 안전조치 등을 점검했다고 27일 밝혔다.

이날 점검은 급경사지 붕괴위험지역 및 배수펌프장과 하천 수해복구 사업장 등 재해예방사업장 전반에 대해 이뤄졌다.

최근 들어 전 세계적으로 이상기후에 따른 급격한 기후변화의 영향으로 지역적 편차가 심한 국지성 집중호우가 빈번해 군민들의 인명과 재산 피해가 우려됨에 따라 2020년 합천댐 방류에 따른 수해피해현장 중심으로 재차 피해가 발생하지 않도록 사업 현장을 점검하고 안전조치 등 지시가 있었다.

배수펌프장 운영 상태와 펌프기, 제진기, 수문, 비상발전기 등 시설물의 정상 작동 여부와 최근 장마나 집중호우 등에 따른 관계기관(한국수자원공사 합천지사, 한국농어촌공사 합천지사 등) 간의 유기적인 협조체계구축 및 수해 피해를 대비한 합천군 자체 조기대응 매뉴얼 준비와 대응 태세 등에 대해 강도 높게 주문했다.

문준희 군수는 “하반기 국지성 집중호우 및 태풍 등 여름철 자연재해로 인한 군민들에게 피해가 발생하지 않도록 시설물 관리에 만전을 기해 달라”고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr