[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 목원대는 27일 권혁대 총장이 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 참여했다고 밝혔다. 행정안전부 주관의 이 챌린지는 어린이 보호구역 내 교통안전 문화확산과 사회적 공감대 형성을 목적으로 진행된다. 권 총장은 한밭대 최병욱 총장의 지목을 받아 챌린지에 참여했다. 이어 한남대 이광섭 총장을 다음 챌린지 참여자로 지명했다. 권 총장이 대학본부 도익서홀에서 권혁대 총장이 챌린지에 참여하고 있다. 목원대 제공

