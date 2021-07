매드포갈릭, K쇼핑 모바일 식사권 라이브?최대 42%↓

[아시아경제 문혜원 기자] 매드포갈릭이 디지털 홈쇼핑 ‘K쇼핑’에서 이달 28일 수요일 오전 10시부터 모바일 식사권 할인 라이브 커머스를 진행한다고 27일 밝혔다.

매드포갈릭은 그간 다양한 상품을 합리적인 가격에 제공하는 라이브 커머스 방송을 진행해오며 고객과의 쌍방향 소통을 강화했다.

K쇼핑 라이브에서는 매드포갈릭에서 간편하게 사용할 수 있는 모바일 식사권을 매드포갈릭 최초로 단독 판매한다.

모바일 식사권은 2인, 4인 모바일 식사권으로 구성됐다. 2인 식사권 구성으로는 샐러드 1개, 파스타, 피자, 라이스&리조또 중 선택 메뉴 1개, 스테이크 1개, 에이드 2잔이 제공된다. 4인 식사권은 갈릭 빠네, 샐러드 1개, 파스타, 피자, 라이스&리조또 중 선택 메뉴 3개, 스테이크 1개, 에이드 4잔이 제공된다.

구성 상품 내에서 소비자가 원하는 메뉴를 직접 선택해 구성할 수 있어 취향에 맞춘 메뉴 선택이 가능하다. 최대 42% 할인된 합리적인 가격으로 판매한다. 식사권은 모바일로 전송된 바코드를 찍는 방식으로 전국 40여개의 매드포갈릭 매장에서 간편하게 사용할 수 있다.

