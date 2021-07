빅테크 실적 기대에 NY증시 또 사상최고(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요지수가 또다시 사상 최고기록을 이어갔다. 이번 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의와 대형 기술 기업들의 실적 발표가 추가 상승을 유도할지 주목된다.

26일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 82.76포인트(0.24%) 오른 3만5144.31에, S&P500지수는 10.51포인트(0.24%) 상승한 4422.30에, 나스닥지수는 3.72포인트(0.03%) 오른 1만4840.71에 거래를 마쳤다.

이날 중국 증시 폭락 여파는 미국 증시에 영향을 미치지 못했다. 미국에 상장한 중국 기업들의 주가가 이날도 큰 폭으로 추락했지만, 뉴욕증시 주요지수 상승세는 거침이 없었다.

사교육 관련 기업의 증시 상장을 금지한 중국 정부의 발표 영향으로 뉴 오리엔탈 에듀케이션, TAL 에듀케이션, 가오투 등 해당 기업들의 주가가 20%대 폭락했다.

알리바바, 웨이보, 바이두 등 주요 중국 기업들도 5~7%가량 하락했다.

비트코인이 4만달러를 회복하며 마이크로스트래터지, 마라톤디지털,라이엇 블록체인,스퀘어 등 비트코인 관련주들이 일제히 상승했다. 비트코인 거래소 코인베이스도 강세였다.

이날 테슬라가 기대 이상이 실적을 발표하면서 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 페이스북, 아마존 등 이번 주 실적을 내놓을 '빅테크' 기업에도 이목이 쏠리고 있다.

테슬라는 2분기 순이익이 사상 처음 10억 달러를 웃돈 11억4000만 달러를 기록했다고 발표하며 정규거래 2% 상승에 이어 시간외 거래에서도 강세를 보이고 있다.

팩트셋에 따르면 2분기 실적을 발표한 S&P500지수 편입 기업 중 88%가 예상치를 초과하는 결과를 내놓았다.

27일부터 열리는 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과도 이번 주 증시를 좌지우지할 핵심 이벤트다.

시장에서는 이번 회의에서 Fed가 자산매입축소(테이퍼링)에 대한 논의를 본격적으로 착수할 것으로 예상하고 있다. 테이퍼링과 금리 인상에 대한 언급도 나올 가능성이 크지만 이번 회의에서는 결론이 나지 않을 것이라는 의견이 지배적이다.

투자은행 웰스파고는 "인플레이션 상승, Fed의 테이퍼링이 단기 시장 변동성을 유발할 수 있지만, 증시 강세가 유지될 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

이날 미 10년물 국채금리는 1.295%를 기록하며 별다른 움직임을 보이지 않았다. 9월물 서부텍사스산원유(WTI)는 16센트(0.2%) 하락한 배럴당 71.91달러에 거래를 마쳤다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr