'중국인 입국 안돼' 美 델타 변이 확산에 입국 금지 조치 유지

유럽, 중국, 인도, 브라질 국민 입국 제한 조치 유지

이스라엘, 영국 등 여행 경보 상향 조정도 이어져

동맹에도 예외 없어...한국은 여행경보 1단계 유지

뉴욕시는 공무원 마스크 의무화

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 정부가 코로나19 델타 변이 확대를 이유로 유럽과 중국, 브라질, 인도 국민의 미국 여행 금지 조치를 유지하기로 했다.

젠 사키 백악관 대변인은 26일(현지시간) 언론 브리핑에서 "델타 변이가 미국과 전 세계에서 확산하고 있다"라며 "현시점에서 기존의 여행 제한 방침을 유지할 것"이라고 말했다.

앞서 주요 외신은 백악관이 지난 23일 내부 회의를 통해 이 같은 방침을 정했다고 보도했다. 이는 유럽 정부는 물론 미국 여행업계의 여행 규제 완화 요구를 받아들이지 않았다는 의미이다. 미국은 지난해 2월 중국인의 미국 입국을 금지한 후 유럽 등 코로나19가 크게 번진 국가 국민의 입국을 제한해 왔다.

사키 대변인은 "델타 변이에 따라 국내에서 특히 미접종자들 사이에서 감염이 증가하고 있고, 앞으로 몇 주간 지속될 것으로 보인다"라고 말했다.

또 "질병통제예방센터(CDC)는 감염 급증에 따라 최근 영국에 대한 여행 자제를 권고했고, 그들이 보건 데이터에 따라 평가하고 권고할 것"이라고 했다.

앞서 조 바이든 미국 대통령은 앙겔라 메르켈 독일 총리와 정상회담 후 기자회견에서 유럽인들의 미국 여행 허용에 관한 질문에 "며칠 내에 발표할 내용이 있을 것"이라고 즉답을 피한 바 있다. 이후 백악관은 보건 전문가들이 외국인의 미국 입국 금지 조치에 대해 검토하고 있다는 견해를 밝히며 여행 규제 완화에 대해 부정적인 입장임을 시사한 바 있다.

CDC는 이날 스페인, 포르투갈, 쿠바, 사이프러스, 키르기스스탄에 대한 여행 경보도 4단계로 상향조정하기도 했다.

미국은 동맹과 우방국가에도 단호한 잣대를 들이대고 있다. 유럽국가들은 백신을 접종한 미국인의 여행 입국을 허용했지만 미국은 경계심을 늦추지 않고 있다.

CDC는 이날 이스라엘에 대한 여행경보를 1단계에서 3단계로 두 단계나 상향 조정했다. 영국은 이미 지난 19일 4단계인 여행 자제 권고 대상이 됐다.

캐나다가 다음 달 9일부터 백신 접종을 마친 미국인에 대해 국경 개방을 예고했지만, 오히려 미 국토안보부는 캐나다, 멕시코와의 국경 폐쇄 조치를 최소 8월 21일까지 연장한다고 밝히기도 했다.

미국은 최근의 코로나19 확산 상황에도 불구하고 한국에 대해서는 여행경보 1단계를 유지하고 있다.

한편 이날 빌 더블라지오 뉴욕시장은 델타 변이 확산 속에 교사, 경찰 등 시 공무원 34만명에 대해 마스크 착용을 의무화했다.

더블라지오 시장은 백신 미접종자 때문에 코로나 확산 가능성이 커진다면서 민간 사업장 고용주들도 근로자들의 백신 접종 의무화 조치를 도입할 것을 촉구했다.

