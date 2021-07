민주당 "주호영, 가짜 수산업자 연루 의혹은 합리적 의심"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당이 주호영 국민의힘 의원의 '가짜 수산업자 금품수수 사건' 연루 의혹 보도를 들어 "무관용의 원칙이 적용되어야 한다"고 했다.

한준호 민주당 원내대변인은 26일 브리핑을 통해 "국민의힘 주호영 의원이 '가짜 수산업자 금품수수 사건'에 연루되었다는 보도내용이 사실이라면 망신이고 수치가 아닐 수 없다"며 "주호영 의원이 가짜 수산업자 김씨로 추정되는 인물과 한자리에서 식사하는 목격담이 나왔다고 보도되는 등 의혹이 상당히 구체적으로 드러나고 있는 만큼, 이 보도는 합리적 의심일 가능성이 높다"고 주장했다.

이어 "김씨를 알고 지내던 전현직 정치인들이 적지 않다고 알려진 바, '로비 게이트'로 번질 위험 역시 간과할 수 없다. 경찰의 신속한 수사가 필요한 이유"라고 짚었다.

그러면서 "청탁금지법 위반, 형법상 뇌물죄 등 어떠한 법의 적용을 받든 법 위반을 넘어 국회에 대한 국민의 신뢰를 무너뜨리는 일이다. 경찰은 일련의 의혹을 소상히 밝혀야 할 것이며, 혹여라도 정관계 인사들을 '봐주기 수사한다'는 의혹이 제기되지 않도록 좌고우면하지 않고 실체적 진실을 규명해줄 것을 당부한다"고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr