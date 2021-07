[아시아경제 이민우 기자] 하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 166090 | 코스닥 증권정보 현재가 51,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 201,475 전일가 51,600 2021.07.26 14:43 장중(20분지연) 관련기사 하나머티리얼즈, 2Q 영업익 188억…전년比 42%↑하나머티리얼즈, ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 참여하나머티리얼즈, 1Q 영업익 157억원…전년比 44%↑ close 는 보통주 1주당 300원의 중간 현금배당을 결정했다고 26일 공시했다. 시가배당율은 0.7%, 배당금총액은 약 59억원이다. 배당기준일은 지난달 30일이며 다음달 24일 지급될 예정이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr