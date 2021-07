서욱 “청해부대 성공리 임무 완수”

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]서욱 국방부장관이 “청해부대가 성공리에 임무를 완수했다”고 발언하면서 여야의원들의 질타가 이어졌다.

서 장관은 26일 국방위 전체회의에서 '청해부대가 수행한 임무와 작전이 성공했다고 보나 실패했다고 보나'라는 더불어민주당 김병기 의원의 질의에 "성공리에 임무를 했다"고 밝혔다.

이에 국민의힘 간사인 성일종 의원은 "준비가 부족해서 90% 이상 감염병에 걸리고 중간에 돌아오게 됐는데 이게 성공한 작전인가"라고 서 장관에게 따져 물으며 "청해부대 장병들이 헌신적으로 노력하고 사투를 벌인 것이 잘한 것이지, 지휘관들이 지금 국민들한테 성공적인 작전이었다고 여기서 보고하는 게 맞느냐"고 거듭 질타했다.

같은 당 신원식 의원도 "매뉴얼 상 임무 수행에 중에 감염병이 발생했을 때 긴급후송을 어떻게 할지 다 나와 있는데, 아무것도 안 했다"며 "그래 놓고 어떻게 성공인가"라고 반문하며 "이런 사건은 우리나라 전사뿐 아니라 세계 해전사에서도 기록적인 사건"이라고 비판했다.

서 장관은 국민의힘 이채익 의원이 사퇴를 촉구하자 "엄중한 책임감을 느끼고 있다"며 "관련 내용은 위에서 검토할 것으로 보인다"고 답했다. 서 장관은 앞서 회의 초반 "결과론적으로 좀 부족한 점이 있었다고 생각한다"며 "노력하지 않은 것은 아니고, 노력은 했는데 좀 부족했다고 생각한다"고 밝혔다.

부석종 해군참모총장은 이와 별도로 "해외 파병지에서 임무 수행 중인 장병들을 세심하게 챙기지 못한 책임을 통감하며 가족과 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려서 사과의 말씀을 드린다"고 고개를 숙였다.

