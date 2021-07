[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 다음달 19일까지 아티스트 그룹 스튜디오 콘크리트와 ‘아트 프로젝트’를 진행한다고 25일 밝혔다.

해당 프로젝트는 쇼핑 공간을 넘어 백화점에서 문화·예술 체험을 제공하는 예술 마케팅 캠페인으로 명품관, 광교 등에서 선보인다.

각 지점별 전시관에서는 권철화 작가의 올해 신작을 포함해 대표 작품을 전시 및 판매한다. 권 작가는 스튜디오 콘크리트 소속 작가로 오일 파스텔과 마커, 아크릴 물감 등의 소재로 제작한 드로잉 작품으로 유명하다. 권 작가의 작품을 담은 쿠션, 담요, 파우치 등 굿즈 상품도 전시 기간 동안 판매한다.

