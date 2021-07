KT 구현모 호, ‘kt alpha’ 출범…KT그룹 커머스 역량 강화 기대

KTH의 'K쇼핑' 플랫폼에 KT엠하우스의 '기프티쇼', 나스미디어의 디지털 광고 역량 더해

KT(대표이사 구현모)가 디지털 플랫폼 기업으로서의 행보를 강화한다. 지난 3월 디지털 커머스 전문 기업 KTH 신임 대표에 나스미디어 정기호 사장을 선임한 데에 이어, KTH와 KT엠하우스의 합병법인 kt alpha(대표 정기호)가 7월 1일 공식 출범했다.

이로써 kt alpha는 기존 KTH의 ICT인프라 및 기술력, 커머스 분야에서 보유한 강점에 나스미디어와 자회사 플레이디, KT엠하우스의 사업 역량을 더하게 됐다. 성장산업 '커머스'를 대표하는 그룹사로 거듭난 만큼, kt alpha는 자사뿐만 아니라 그룹 전체의 기업 가치를 제고할 수 있는 통합 커머스 플랫폼으로 도약할 계획이다.

kt alpha의 주력 커머스 사업인 K쇼핑은 지난 10일 라이브 커머스 최초로 모바일과 TV앱 동시 라이브 방송을 론칭해 플랫폼의 경계를 허물었다. 또한 중소 기업 우수 상품 발굴, K쇼핑 단독 상품 출시 등으로 상품 경쟁력을 강화해 고객들에게 새로운 가치를 제공할 예정이다.

이와 동시에 정기호 대표가 겸임하는 나스미디어와 플레이디의 디지털 광고 수행 역량 및 축척된 빅데이터를 바탕으로 더욱 정교한 고객 맞춤형 상품을 제안해 D2C(Direct to Consumer) 커머스를 강화한다. 여기에 KT엠하우스의 B2B·B2C 모바일 상품권 사업 '기프티쇼'의 확대는 물론, 스니커즈 리셀 플랫폼 '리플' 등 MZ세대를 겨냥한 신사업도 더욱 강력히 추진해 나갈 방침이다.

kt alpha 출범을 기념해 K쇼핑은 공격적인 프로모션을 기획했다. 6월 30일까지 진행된 기프티쇼 최대 39% 할인 판매에 이어, 7월엔 '플러스 알파' 프로모션으로 매일 선착순으로 구매 금액의 90%까지 적립금으로 페이백 해준다. 더불어 일요일마다 특정 홈쇼핑 방송 상품을 구매하면 50%를 적립 해주는 '썬데이 알파' 프로모션 등 다양한 할인 행사를 진행하고 있다.

박승규 기자 mail@asiae.co.kr