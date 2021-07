코스피 오후에도 오름세 지속…코스닥 연고점 다시 뚫어

NAVER, 카카오 강세…삼성전자, 하이닉스 약세

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 기관의 순매수세에 오름세를 유지하고 있다. 코스닥지수는 연중 최고치를 돌파하며 오름세를 지속하고 있다.

23일 오후 1시 29분 코스피는 전 거래일 대비 0.09%(2.90포인트) 오른 3253.11을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.10%(3.23포인트) 오른 3253.44로 출발했했다. 투자자 동향을 보면 기관은 1782억원어치 주식을 사들였다. 외국인과 개인은 각각 1464억원, 135억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 454,000 전일대비 14,000 등락률 +3.18% 거래량 911,638 전일가 440,000 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선[클릭 e종목] “NAVER, 광고와 커머스가 이끄는 성장” close (2.84%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 1,500 등락률 +1.02% 거래량 4,661,234 전일가 147,500 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선[특징주] 예스24, 카카오뱅크 수요예측 흥행에 20%↑外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감 close (1.69%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 894,000 전일대비 10,000 등락률 +1.13% 거래량 60,317 전일가 884,000 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감삼성전자 부진해도…삼성그룹株 펀드는 ‘꿋꿋’ close (1.02%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 748,000 전일대비 10,000 등락률 +1.36% 거래량 169,215 전일가 738,000 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감2차전지 ETF 수익률 빛나네 close (0.54%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 188,645 전일가 269,500 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발 close (0.56%) 등은 상승했다. 다만 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,500 전일대비 200 등락률 -0.25% 거래량 7,423,672 전일가 79,700 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 "전력 대란 막자"…제조현장도 '절전' 고군분투"올림픽 배지 받아가세요" 삼성전자, IOC와 '디지털 걷기' 캠페인“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-0.25%), SK하이닉스(-1.26%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 225,000 전일대비 3,500 등락률 -1.53% 거래량 1,385,139 전일가 228,500 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 포니서 제네시스까지…한국의 자동차王 '美명예의 전당' 주인공 되다현대차·기아, 호실적에도 반도체·코로나에 '한숨'코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선 close (-1.75%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.55%(5.76포인트) 오른 1056.01을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.26%(2.76포인트) 오른 1053.01로 출발해 오름세를 지속하고 있다. 코스닥지수는 장중 연중 최고치에 올라섰는데 오전 11시 7분께 1059.18선에서 거래됐다. 이는 직전 최고치인 1055.82(7월 15일)보다 높은 수준이다.

투자자 동향을 보면 외국인과 개인은 각각 274억원, 255억원어치 주식을 사들였고 기관은 홀로 319억원어치 주식을 팔았다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 188,645 전일가 269,500 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발 close 헬스케어(0.60%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 1,500 등락률 +1.02% 거래량 4,661,234 전일가 147,500 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선[특징주] 예스24, 카카오뱅크 수요예측 흥행에 20%↑外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감 close 게임즈(1.00%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 272,400 전일대비 6,500 등락률 +2.44% 거래량 330,357 전일가 265,900 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감2차전지 ETF 수익률 빛나네장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발 close (1.20%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 188,645 전일가 269,500 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발 close 제약(0.34%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 173,400 전일대비 900 등락률 +0.52% 거래량 46,721 전일가 172,500 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발 close (0.64%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,400 전일대비 500 등락률 +1.47% 거래량 892,435 전일가 33,900 2021.07.23 14:26 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감 close (1.03%) 등도 올랐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr