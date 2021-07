[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 곽용환 경북 고령군수는 23일 일본의 후쿠시마 원전 오염수 해양방류와 관련, 규탄 릴레이에 동참해 방사능 원전수의 해양 방류 철회를 촉구했다.

이번 릴레이 챌린지는 지난 4월13일 일본 정부가 '후쿠시마 원전 오염수를 2023년부터 30년에 걸쳐 인근 해양에 방류한다'고 발표한 데 대해 이를 규탄하기 위한 시위에서 시작됐다.

곽용환 군수는 고윤환 문경시장의 지명을 받아 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 반대의 피켓을 들고 철회 촉구 메시지를 전달했다.

곽 군수는 "원전의 방사능 오염수를 바다에 방류하는 것은 우리 국민의 생명 및 전 세계의 안전을 심각하게 위협하는 행위로 일본 정부는 방류 결정을 즉각 철회해야 한다"고 강조했다.

