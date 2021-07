전남사랑의열매, 복지현안우선지원 사업비 2억5900여만원 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남사회복지공동모금회(회장 노동일)는 2021년 ‘복지현안우선지원사업’에 선정된 사회복지시설 및 기관 14개소에 2억 5900여만 원의 복지 사업비를 지원한다고 22일 밝혔다.

배분금 전달식은 이날 전남사랑의열매 회의실에서 진행됐다. 노동일 전남사랑의열매 회장과 사회복지시설 및 기관 관계자 등이 참석했다.

올해로 3년째 진행되고 있는‘복지현안우선지원사업’은 사회복지현장에서 발생하는 복지재원 확보의 어려움을 해결하고, 긴급하게 필요한 복지수요에 대해 신속한 대응체계를 구축할 수 있도록 지원하는 사업이다.

앞서 올해 1차 사업으로 12개소 2억4000여만 원을 지원한 바 있다.

노동일 전남사랑의열매 회장은 “코로나19 상황에서도 소외계층들의 안전과 보호를 위해 서비스에 최선을 다하고 계시는 관계자님들에게 감사하다”며 “모금회에서도 현장의 의견을 경청해 꼭 필요한 곳에 적시적인 배분이 이뤄 질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

