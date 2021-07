[아시아경제 김형민 기자] 김학범호가 뉴질랜드 사냥의 선봉으로 와일드카드 공격수 황의조(보르도)를 내세웠다.

김학범 감독이 이끄는 올림픽 축구대표팀은 22일 일본 이바라키 가시마 스타디움에서 열리는 뉴질랜드와의 도쿄올림픽 남자축구 B조리그 첫 경기에 황의조를 선발 최전방 공격수로 내세웠다.

2선에는 권창훈(수원), 이강인(발렌시아), 엄원상(광주)이 나선다.

중원에선 원두재(울산)와 김동현(강원)이 발을 맞추고 수비진은 이유현(전북), 정태욱(대구), 이상민(이랜드), 강윤성(제주)으로 구성됐다. 골문은 송범근(전북)이 지킨다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr