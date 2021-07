[아시아경제 이정윤 기자] 한밤중 아파트에서 9세 남아가 추락해 사망하는 사고가 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

22일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 전날 오후 11시 5분께 A(9)군이 송파구 방이동의 한 아파트 18층에서 지상 주차장으로 추락한 사건에 대해 조사를 진행하고 있다.

아파트 경비원의 신고를 받고 소방당국이 출동했고 구조대는 의식과 호흡이 없던 상태였던 A군에게 심폐소생술(CPR)을 하고 병원으로 이송했으나 사망한 것으로 전해졌다.

경찰은 A군이 추락한 경위 등에 대해 조사할 방침이다.

