[아시아경제 이선애 기자] 인텔리안테크는 지난 5월 결정했던 유상증자의 발행가액을 4만9150원으로 확정했다고 22일 공시했다. 발행되는 주식 수는 160만8000주이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr