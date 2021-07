오리온, 온라인 전용 ‘닥터유 홈트간식’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 닥터유 제품으로 구성한 온라인 전용 ‘닥터유 홈트간식’을 출시했다고 22일 밝혔다.

닥터유 홈트간식은 닥터유 인기 제품 9종으로 구성된 것이 특징이다. 제품 한 개만으로도 달걀 두 개 분량의 단백질 12g을 섭취할 수 있는 단백질바, 단백질 드링크 2종, 에너지바 2종을 비롯해 닥터유구미 아연 및 비타민 등으로 구성됐다. 아울러 꾸준히 운동하는 데 도움이 될 수 있도록 30일 자기 관리 체크시트와 닥터유 스티커가 들어 있는 ‘닥터유와 해냄 30days’ 키트도 제공한다.

오리온 간식시리즈는 장소와 상황 등에 따라 온라인 전용으로 출시한 기획 상품으로 뚜껑을 뜯기만 하면 진열할 수 있는 ‘원스톱 패키지’로 제작한 것이 특징이다. 오리온 인기 과자들로 구성한 ‘간식이필요해 3종(모두의 간식, 초코가 필요해, 입이 심심해)’, 간편하게 에너지를 충전할 수 있도록 바 제품을 담은 ‘든든하게 힘내바’, 아이들과 함께 즐길 수 있는 ‘놀이간식 캠핑편’을 판매 중이다.

오리온 관계자는 “닥터유 홈트간식은 ‘맛있는 건강’을 테마로 브랜드 정체성을 한 차원 더 높인 닥터유의 인기 제품들을 엄선해 특별히 구성한 상품”이라며 “건강과 자기 관리에 관심이 많은 홈트족, 직장인, 학생 등에게 선택의 고민은 줄이고 만족도는 높이는 최고의 홈트간식이 될 것”이라고 말했다.

