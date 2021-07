文 인사, 줄줄이 범야권 대선행…李 "도대체 무슨 일이" vs 宋 "성공 어려울 것"

이준석 "윤석열·최재형·김동연, 공무원으로서의 명예 소중히 생각해"

"정부서 일련의 사건 아니었으면 정치 참여 안했을 것…도대체 정부에 무슨 일이 있었나"

송영길 "YS 때 감사원장 했다가 대선 나온 이회창도 실패…尹도 성공할 수 없어"

[아시아경제 오주연 기자, 박준이 기자] 내년 대선 출마를 선언한 문재인 정부 출신 인사들이 줄줄이 야권행을 선택한 것과 관련해 이준석 국민의힘 대표가 "도대체 (문재인)정부에 무슨 일이 있었던 것이냐"라고 저격했다. 송영길 더불어민주당 대표는 제대로 인물을 평가하지 못하고 이들을 문 정권에서 임명했던 것을 자책하면서도 향후 이들 대선주자들이 성공하기는 어려울 것이라고 평가절하했다.

21일 이 대표는 SBS '주영진의 뉴스 브리핑'에 나와 "윤석열 전 총장을 사적으로 만나뵀고, 최재형 전 감사원장도 얼마 전 입당하면서 만나뵀다. 또 김동연 전 부총리도 의사를 접해 보면 세 분 다 문재인 정부에서 상당한 중책을 맡으셨던 분"이라면서 "이 분들은 공무원으로서의 명예를 소중하게 생각하고, 어쩌면 이번 정부의 일련의 사건이 아니었으면 정치 참여를 안 하셨을 수도 있을 것 같다"고 말했다.

그러면서 "도대체 문재인 정부의 내부에서 저희 야당이 모르는 어떤 일들이 있었기에 문 정부의 총장은 정치 참여를 결심하게 됐고, 감사원장은 이런 정치 참여는 처음이라면서 참여하겠 됐는지, 또 부총리는 소득주도성장이라는 으뜸가는 정책에 반대하다가 그만두고 정치 참여를 고민하게 됐는지(모르겠다)"면서 "도대체 정부에 무슨 일이 있었던 건가"라고 꼬집었다.

일각에서는 문 정부에서 몸 담았던 이들이 범야권 차기 대선주자로 나서고 있는 것에 대해 정부와 여당이 반성해야 한다는 지적도 나온다.

이에 대해 송 대표는 "그분들을 임명했던 그 때 청와대 실무진들은 '그럴 줄 몰랐다, 배신했다' 변명하지만 이는 스스로 무능했다는 것을 자백하는 것이나 다름없다"면서 "일단 무조건 저희들이 부족했다"고 말했다.

그러나 송 대표는 야권행을 택한 대선주자들이 성공하지는 못할 것이라면서 "이회창 전 한나라당 총재도 김영삼 전 대통령 밑에서 감사원장을 하다가 대선에 나왔지만 실패했다"며 최 전 감사원장의 행보를 겨냥해 이 같이 쏘아붙였다.

또한 "문 대통령이 감사원장에 대해서 개입한 것이 없다"며 "단지 국회에 와서 우리 여당 의원들한테 질책받았다는 건데, 그 정도 질책 안 받은 감사원장이 어디 있나. 검찰총장도, 청와대도 압수수색하고 할 것 다 했다"고 덧붙였다.

송 대표는 "오히려 그 두 분(윤 전 총장, 최 전 감사원장)들을 발탁해 준 대통령에 대한, 그리고 우리나라의 헌법적 질서에 대한 최소한의 유감을 하고 나서 정치를 해야지, 나오자마자 윤석열 후보 같은 경우는 정부에 대해 악담을 하는 것은 보기에도 좋지 않다"면서 "저는 성공할 수 없다고 본다"고 비판했다.

그러자 이 대표는 "제가 만약 윤 전 총장 위치에서 있었다고 해도, 정부에 대한 지지에 대해 생각이 돌(아설) 것 같다"면서 윤 전 총장을 옹호했다.

그는 "자기 상관이라고 주장하는 추미애 전 법무부 장관이 그렇게 괴롭히고 감사도 했는데, 나중에 법원에서 아니라고 하는 상황이 벌어지면 저 같아도 생각이 많이 돌 것 같다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr