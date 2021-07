충남 인삼 ‘도매가 36.4%↓’…코로나19 등 영향

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남에서 거래되는 인삼 도매가격이 최근 2년 사이에 36.4% 급감한 것으로 나타났다.

21일 충남도에 따르면 금산수삼센터에서 거래되는 4년근 인삼 10뿌리(750g) 도매가가 2019년 5월 4만4000원에서 지난 5월 2만8000원까지 하락했다.

금삼수삼센터에선 전국 미계약 생산 인삼 총중량 1만1608t 중 8500t(전체의 73%) 가량이 유통되는 것으로 추정된다.

도는 코로나19 확산이 지역에서 거래되는 인삼 도매가 하락에 주된 영향을 준 것으로 보고 있다.

사회적 거리두기 강화로 금산수삼시장 방문객이 급감하면서 자연히 인삼 소비도 줄어들었다는 맥락이다.

금산수삼센터가 주로 대면·전화주문을 통해 인삼을 거래한다는 점도 도매가 하락의 요인으로 지목된다.

코로나19 확산 후 농수축산물 구매방식이 대면·방문에서 비대면·온라인으로 급격하게 변하면서 금산수삼센터의 인삼 거래도 주춤해질 수밖에 없었다는 것이다.

이외에도 인삼 대체 건강기능식품의 다양화, 산양삼의 대중화, 부작용 및 잔류농약 우려, 관행적 등급 규격, 소포장 상품 결여 등도 인삼 소비감소에 영향을 줬을 것이라는 게 도의 분석이다.

이에 도는 단기적으로 수삼 팔아주기 행사 및 대형마트 홍보·판촉 행사, 충남도 농특산물 온라인 쇼핑몰 ‘농사랑’ 입점·판매 확대, 농특산물 TV홈쇼핑을 통한 인삼 판매 등으로 지역 인삼 재배농가와 유통업계를 지원한다는 계획이다.

또 대전에 위치한 광역직거래센터 ‘충남 로컬푸드 파머스 161’ 입점과 정례 직거래장터 참여 지원, 수출 확대, 인삼 생산자 실명 표시, 유통단위 개선 등을 추진해 인삼 유통 활성화를 도모한다.

장기적으로는 농산물 우선관리(GAP) 인증 활성화와 급식 연계, 대형마트 공급체계 구축 등을 추진한다.

도 관계자는 “코로나19 장기화에 맞물려 지역 인삼 재배농가와 유통업계의 어려움이 점차 커지는 상황”이라며 “도는 단기적으로 인삼 유통 활성화 방안을 추진하고 장기적으로는 지역 내 인삼 유통 체질을 개선하는 데 집중할 방침”이라고 말했다.

