윤석열 대구 발언 두고 송영길·이준석 함께 '아쉬움' 토로

송영길 "다른 지역을 폄하하는 발언을..."

이준석 "탄핵의 강 넘게 해드렸는데... 들어갔다"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 여야 대표는 야권 대선주자로 나선 윤석열 전 총장의 대구 발언에 대해 아쉬움을 토로했다. 비판하는 지점은 각각 달랐지만, 표현이나 접근법에서 안타까운 지점이 있다는 것이다.

21일 송영길 더불어민주당 대표와 이준석 국민의힘 대표는 SBS ‘주영진의 뉴스 브리핑’에 출연해 정치 현안 등에 관한 생각을 밝혔다. 송 대표는 "(윤 전 총장이 어제) 대구에서 그런 발언을 하셔서 마음이 아프다"라면서 "광주를 방문했다고 바로 오신 분이 다른 지역을 폄하하는 발언을 한 것도 그렇고 미친 소리 이런 표현들은 우리가 순화시켜야 할 것 같다"고 말했다.

앞서 윤 전 총장은 전날 대구 중구 동산병원에서 의료진과의 간담회를 열고 "대구에 코로나19 확산을 저지하기 위한 의료진과 시민들의 노력을 지원해주기는커녕 우한처럼 대구를 봉쇄해야 한다는 철없는 미친 소리까지 나오는 와중에 대구 시민들의 자존심이 굉장히 상실감이 컸을 것으로 생각한다"고 말했다. 해당 발언은 대구 시민들에 감사를 전하는 발언이었지만, 타 지역민을 비하했다는 비판을 받았다.

송 대표는 "정세균 전 국무총리는 (대구에서 코로나19가 창궐할 당시) 아예 거기 가서 살았다"면서 "광주에서는 대구 환자를 모셔간 감동적인 스토리가 있었다"고 언급했다. 송 대표는 "이런 것들을 강조하는 정치를 했으면 좋겠다"고 말했다.

이 대표도 "범야권 주자이기는 하지만 (윤 전 총장의) 어제 발언은 아쉬웠다"며 "제가 탄핵에 대해 대구 연설에서 했던 것은 윤 전 총장이 우리 쪽에 오실지 모른다고 생각을 해서 내가 건너버리자 하고 치고 나갔는데, 다시 그 강에 들어가는 취지의 발언을 했다"고 지적했다.

윤 전 총장은 전날 대구에서 박근혜 전 대통령을 평가했달라는 요청을 받고 "지역에서 배출한 대통령에 대한 수사를 했던 것에 섭섭하거나 비판적인 생각을 가진 분들이 있다. 충분히 이해하고 마음속으로 송구한 부분도 없지 않다"고 밝혔었다.

이에 대해 이 대표는 "정치적 표현이기 때문에 왜 그런 말씀을 하셨는지는 이해는 간다"면서도 "그 발언은 방향성 측면에서 저희(국민의힘)에서도 오른쪽으로 가는 발언"이라고 지적했다.

